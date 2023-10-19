Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина: у меня нет ни одной бронзовой медали

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина призналась, что не знает, сколько у неё медалей.

«Говорят, что пересчитывать медали — плохая примета. И, хотя карьеру я завершила, медали не считала. Не то чтобы это принципиальная позиция. Просто награды с Игр, чемпионатов мира и Европы лежат у меня дома в коробочке, а все остальные, с раннего детства, юношеские, юниорские — у родителей. Их количество мне неизвестно. Знаю только, что среди них нет ни одной бронзовой. Даже если я где-то могла занять третье место, то почему-то именно в этот момент не вручались медали. Так сложилось. А теперь уже не до медалей. Как говорят в спорте: сошёл с пьедестала — забыл, что было до и начинаешь новую главу. Надеюсь, в ней у меня тоже будут какие-то высоты», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.