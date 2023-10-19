Светлана Ромашина: неприятно удивлена решением Международной федерации водных видов спорта

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина высказалась о критериях Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) по допуску россиян на турниры.

«Я была очень неприятно удивлена решением Международной федерации водных видов спорта, где они выставили достаточно жёсткие критерии отбора спортсменов. По сути, нас в нашем виде спорта лишили возможности выступить на Олимпиаде вообще. Там есть только индивидуальный спортсмен — соответственно, ни дуэт, ни группа не подходит под этот критерий. Это подписание, опять-таки, некоей бумаги, текста которой, как я понимаю, никто не видел. При этом в плавании мы можем заявить только одного спортсмена, хотя именно в эстафете могли бы быть сильны. Очень жаль, что у нас остаётся возможность выступать только соло. И ещё нужно как-то получать этот нейтральный статус. Знаю, что федерации сейчас разбираются, как это делать. И ещё вопрос, кому его дадут. Наверное, будет совершаться некая проверка о причастности спортсмена к тому или иному клубу — «Динамо», ЦСКА и так далее. Как это будет проверяться, нам тоже непонятно», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.