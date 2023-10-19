Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина назвала самую памятную медаль

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина рассказала, какую медаль считает самой памятной в своей карьере.

«Обычно про олимпийские спрашивают: какая медаль дороже, ценнее всего? Наверное, первая была самой яркой. Я приехала в Пекин в 18 лет. Когда в этом возрасте, куда ни плюнь, видишь олимпийские кольца, это завораживает, в какой-то степени даже опьяняет. Те эмоции уже никогда не повторятся в жизни. Даже несмотря на то, что следующие победы тоже были красивые и яркие», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Ромашина завоевала золото на Олимпиаде 2008 года в Пекине, а также выиграла по две золотые медали на Играх в Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2020).