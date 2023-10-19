Светлана Ромашина: мечтаю пожать руку Майклу Джордану. Жаль, о Шумахере давно не слышно

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина рассказала, кому из мировых спортивных знаменитостей хотела бы пожать руку.

«У меня всегда была и остаётся мечта пожать руку Майклу Джордану. Я воспитывалась с детства со старшим братом. И он был любителем баскетбола. Если у нас дома появлялись кроссовки Air Jordan, это было просто вау. Стены в комнате были обклеены плакатами: «Чикаго Буллз», №23. Я на этом выросла. Все его взлёты, полёты — это круто. Сериал «Последний танец» (документальная лента Netflix и ESPN, посвящённая Джордану. — Прим. «Чемпионата») просмотрела от «А» до «Я». Вот он для меня тоже прям легенда. Космос. Я бы хотела пожать ему руку. К сожалению, давно не слышно и не видно Михаэля Шумахера. В какой-то степени сказывается время, в которое он стал популярен. Но мы по-прежнему — лично я — говорим на дороге: «О, как Шумахер ездит». Он не гоняет, как Алонсо или Ферстаппен, ставший уже трёхкратным чемпионом мира. Все едут как Шумахеры. Благодаря таким людям я слежу за их видами спорта и стараюсь быть немножко в теме. Мне это интересно. Они прямо крутые», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.