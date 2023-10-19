Ромашина: восхищаюсь Майклом Фелпсом. То, что он легенда, сложно опровергнуть

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина рассказала о фото с легендарным американским пловцом Майклом Фелпсом.

«Есть фотография, да. Мы фотографировались как раз таки с Наташей Ищенко. Это было в 2012 году. Мы тренировались, когда выходил Фелпс. Упросили Татьяну Евгеньевну отпустить нас на три минуты, чтобы сфотографироваться. Да, мы уже были олимпийскими чемпионками, но Фелпс уже был Фелпсом. Я тот человек, который здраво оценивает успехи и результаты других. У меня нет такого, что мои кумиры — только в нашей стране. В России это Александр Попов, Александр Карелин. Но также есть люди за рубежом, которыми я восхищаюсь. Прежде всего это Майкл Фелпс. Плыть такое количество дистанций на каждой Олимпиаде — это нечеловеческая нагрузка. Мне совершенно не хочется рассуждать о каких-то фармакологических поддержках. Мне всегда хочется верить в лучшее. То, что Фелпс как спортсмен — легенда, сложно опровергнуть. Количество медалей говорит само за себя», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.