Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина объяснила, как синхронистки общаются под водой

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина рассказала про коммуникацию спортсменок под водой.

«Это на самом деле очень сложно объяснить. Пока вы не погрузитесь под воду, можете не понять. Даже несмотря на зажим на носу, всеми любимую прищепку, мы издаём под водой разные звуки. Мы разговариваем — как дельфины. Например: «Подвинься». Кого-то нужно подвинуть ногой, потому что есть определённое равнение — по прямой, в диагональ. Ты должен видеть всё на 180 градусов, а порой и больше. Допустим, тренер не стучит палочкой без музыки, а мы должны в одно время вступить. Как это сделать?

Одна из спортсменок, которая стоит либо лицом ко всем или в центре и всех видит, начинает считать: «М-м-м…» Издаёт определённые звуки мычания, которые являются тактом, ритмом для начала выполнения того или иного элемента», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.