Светлана Ромашина: в комментариях писали: «Боже, какие страшные»

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина назвала программу, которая запомнилась больше всего, а также рассказала о критике в соцсетях.

«Любимый образ — однозначно «Куклы». С этой программой мы с Натальей выступали на Олимпийских играх 2012 года. Тогда ещё был разрешён яркий макияж. Мы не красим и не наращиваем ресницы, потому что, не дай бог, краска или ресничка попадёт в глаза — ничего не увидишь, всё плохо. Мы сами рисовали себе ресницы на веках. Конечно, те фото, которые встречаются на просторах интернета, бывают очень некрасивыми. Когда люди на них смотрят — ужасаются. В комментариях много «лестного» можно о себе прочитать: «Боже мой, какие страшные, зачем они так накрасились?» Но мы же красимся не для телевизионной трансляции, а в большей степени для судейской бригады. Они достаточно далеко сидят от спортсменов и должны увидеть и понять, о чём идёт речь, какой у нас образ. А фотографии, видеотрансляция — это уже совсем другое. Мы на самом деле чем-то схожи с балетом. Вблизи балерина выглядит совсем не так, как в жизни: тот же яркий красивый макияж, наращённые ресницы. Но у нас с недавних пор яркий макияж запретили», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.