Ромашина: мы работали по 9–10 часов в день. В футболе тренировки гораздо меньше

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина сравнила объёмы работы футболистов и синхронисток.

«Давайте исходить из того, что отпуск в сборной по синхронному плаванию — месяц, максимум два — это самый топ. Убираем 60 дней — получается, что, по сути, команда 300 дней сидит на сборе. У меня в последние лет шесть был немножко другой опыт, так как я стояла только в дуэте и соло. Поэтому была возможность жить дома. Я уходила на тренировку с утра и возвращалась в пять-шесть часов вечера. А сборная в это время сидела на сборе. Когда полноценный график, это четыре-пять часов одна тренировка и столько же — вторая. Получается, девять-десять часов в день. В футболе — гораздо меньше. Времени остаётся только на обед, восстановление, дневной сон. Повара дожидаются тебя до десяти вечера, чтобы насыпать еды. Ты доползаешь до кровати, и только на этом твой рабочий день заканчивается. Поэтому все эти жалобы из других видов спорта, что они много работают… А вы работайте больше, и будет результат. Мне кажется, это справедливо», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.