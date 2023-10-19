Ехать ли россиянам на Игры и как синхронистки говорят под водой? Видеоинтервью с Ромашиной

Ниже – видеоверсия эксклюзивного интервью с Ромашиной. Для ролика нам удалось сократить больше двух часов разговора – до 38 минут. Вы узнаете, сколько зарабатывают в России олимпийские чемпионы, как Светлана Ромашина вошла в историю, нужно ли российским спортсменам соглашаться на условия МОК и почему футболисты получают неадекватные зарплаты.

Полную текстовую версию интервью с Ромашиной читайте по ссылке.