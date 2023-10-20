Нападающий сборной России Шарабуркин: нельзя, чтобы команда просто просиживала без дела

Нападающий московского «Динамо» и сборной России по регби Даниил Шарабуркин поделился мнением о матчах национальной команды с «Барбарианс» и рассказал, смотрит ли он встречи Кубка мира.

«Само собой, игра за сборную России – это нечто особенное. Ты чувствуешь ответственность: неважно, с кем будем играть, я хочу показать себя с лучшей стороны, показать, что готов играть на высоком уровне за национальную команду.

Безусловно, такие игры, как встречи сборной России с «Барбарианс», нужны. Нельзя, чтобы сборная России просто так просиживала без дела. Мне кажется, матч против «Барбарианс» – лучший из всех возможных вариантов, с кем мы можем сейчас поиграть сейчас и кто даст нам бой.

На самом деле нравится смотреть Кубок мира по одной причине – когда ты смотришь эти игры, понимаешь, что даже регбисты такого уровня могут ошибаться. Мне нравится следить за тем, как они эти ошибки исправляют на поле и какую они работу делают в раках. Обращаю внимание на зачистки, стараюсь брать пример с регбистов мирового уровня», — приводит слова спортсмена пресс-служба Федерации регби России.