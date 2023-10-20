Сальников: Юлия Ефимова планирует выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге

Российская пловчиха, бронзовый и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова планирует выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 20 по 25 ноября 2023 года.

«Ефимова собирается выступить на чемпионате России. Юлия, безусловно, талантливая спортсменка, не раз приносила сюрпризы. Долголетие в плавании сейчас уже не новость, поэтому если она соберётся и сможет действительно провести полноценный тренировочный цикл, то выйдет на хороший результат. Но это всё зависит от неё. Преподнесёт ли она ту конкуренцию, которой девочкам не хватало — увидим», — приводит издание «РИА Новости Спорт» слова президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова.