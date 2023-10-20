Главный тренер сборной России по регби поделился ожиданиями от матча с «Барбарианс»

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин высказался перед матчем с «Русскими Барбарианс» в рамках Кубка Оболенского.

«Сборная должна быть готова к тому, что наступят светлые времена. Сборная должна быть готова. Уровень нашего соперника таков, что команда этим составом претендовала бы на финал. Сочетание игроков из ЮАР и Грузии – высокопрофессиональная смесь. Они поднимают и уровень нашего чемпионата, и украшают его.

Сейчас закончился первый этап чемпионата, почти каждый матч равный. Это здорово и говорит о том, что уровень растёт, что не может не радовать. Конечно, сложно без международных матчей. Без них мы будем отставать, но пытаемся, чтобы разница была минимальной. Нам нужно пытаться сохранять уровень. Свою роль и вижу в том, чтобы растить молодых игроков и готовить новых тренеров.

Мы собрали состав, близкий к оптимальному, который мог бы поехать на отборочные матчи чемпионата Европы. Да, по разным причинам отсутствуют пять-шесть игроков, которые были бы в основе, но, повторю, состав практически оптимальный.

У ребят есть большая психологическая усталость после тяжёлых матчей в последнем туре. Моя задача была эту усталость с них снять. Надеюсь, что удалось. Перед матчем глаза у ребят должны гореть. Непосредственно перед игрой я с парнями поговорю совсем немного. На поле выходят профессионалы, у которых есть мужское достоинство и самолюбие. На этих вещах и сыграем. Да и сам статус матча должен помочь», — передаёт слова Первухина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.