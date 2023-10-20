Евгений Елгин: спасибо тренерскому штабу, что доверили вывести сборную в качестве капитана

Новоиспечённый капитан сборной России по регби Евгений Елгин прокомментировал получение повязки перед матчем с «Русскими Барбарианс» в рамках Кубка Оболенского.

«Огромное спасибо тренерскому штабу, что мне доверили вывести сборную в качестве капитана. Это большая честь, но для меня неожиданно. Хороший соперник, прекрасный стадион. Надеюсь, что покажем хорошую и качественную игру, чтобы понравилось болельщикам. Регби – это праздник. Настрой у нас только на победу. Мы не рассматриваем игру как выставочный матч», — передаёт слова Елгина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, матч за новый трофей, Кубок Оболенского, между сборной России и «Русскими Барбарианс» состоится 21 октября в Самаре.