«КПРФ» одолел «Торпедо» в мини-футбольной Суперлиге

Мини-футбольный «КПРФ» на своей площадке одержал победу над нижегородским «Торпедо» в первом матче 6-го тура Суперлиги. Встреча в Климовске завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев площадки.

В первом тайме дубль оформил Чавес Шимбинья, забивший на 12-й и 18-й минутах. После перерыва Сергей Орлов не сумел реализовать пенальти, назначенный в ворота «Торпедо». В том же эпизоде красную карточку в составе гостей получил Давид Савлохов. Единственный гол «Торпедо» на 39-й минуте забил Антон Оппер.

Завтра, 21 октября, соперники встретятся вновь в рамках второго матча 6-го тура Суперлиги.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

6-й тур. Первый матч

«КПРФ» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 2:1 (2:0).

Голы: Шимбинья, 12, 18 — Оппер, 39.