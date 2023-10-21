Фото: легкоатлетка Ярослава Магучих предстала в дерзком образе для украинского Vogue

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, действующая чемпионка мира в прыжках высоту, украинка Ярослава Магучих украсила обложку украинского Vogue.

В рамках выпуска Магучих также высказалась о скандале, в который была замешена из-за того, что сделала общее фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде-2020.

«Я уважаю мнение украинцев и понимаю, что эта история – теперь часть меня, и некоторые люди будут принимать её близко к сердцу. Я много работаю, представляю нашу страну на международной арене, побеждаю, чтобы наш флаг развевался. Никогда не пренебрегаю возможностью выйти к иностранной прессе и напомнить им о военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) в Украине. Думаю, сегодня я делаю всё правильно», — приводит слова Магучих украинский Vogue.