Глава Федерации регби России оценил итоги матча между сборной и «Барбарианс»

Глава Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев прокомментировал итоги матча на Кубок князя Оболенского между сборной России и «Русскими Барбарианс», которая составлена из лучших легионеров российского чемпионата. Сборная России уступила со счётом 21:25.

«Сегодня ребята (сборная России по регби. ‒ Прим. «Чемпионата») играли за ноль. Просто для того, чтобы они показали Самаре и всей стране, что они играют друг с другом. Но это была очень комфортная история», — передаёт слова Артемьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Кроме того, Артемьев сравнил регби с другими видами спорта: «Чтобы вы понимали, регби дешевле, чем футбол, в 13 раз, относительно хоккея в восемь раз. Лучшие игроки страны получают зарплату около 150 тыс. рублей в месяц. И никто из них не плачет, хотя игра более строгая и тяжёлая. Травмы случаются очень часто. Сравнивая с другими видами спорта, где очень много пиара и государство очень сильно поддерживает, регби по-особенному всегда. Но это абсолютно искренняя игра и для женщин, и для мужчин, где нет места чёрному маклеру и взятке. Здесь судей уважают. Всё по-настоящему».

Также глава ФРР высказался о будущем на посту: «Я не ухожу с поста президента Федерации регби страны. Честно говоря, без регби свою жизнь я не представляю. Пока меня мои товарищи терпят, я буду этим заниматься».