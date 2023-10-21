Дмитрий Бочарников снова возглавил ГК «Каустик»

Главным тренером гандбольного клуба «Каустик» (Волгоград) стал Дмитрий Бочарников, ранее уже возглавлявший команду. Бывший главный тренер волгоградцев Рафаэль Самитов переведён на должность старшего тренера коллектива. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Каустик».

«Мы рассчитываем, что команда перегрузится, потому что концепция Дмитрия Бочарникова будет немного отличаться от той концепции, которая была ранее в тренировочном процессе, что должно привести к улучшению результатов в чемпионате. Касательно причины смены главного тренера, то она понятна и видна, команда не показывает результат и, соответственно, не набирает очки, также руководство не удовлетворено содержанием игры», — цитирует вице-президента клуба Владимира Толкачева пресс-служба «Каустика».

Напомним, клуб из Волгограда после шести туров занимает последнее место в текущем розыгрыше чемпионата России по гандболу.