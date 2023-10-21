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Дмитрий Бочарников снова возглавил ГК «Каустик»

Дмитрий Бочарников снова возглавил ГК «Каустик»
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Главным тренером гандбольного клуба «Каустик» (Волгоград) стал Дмитрий Бочарников, ранее уже возглавлявший команду. Бывший главный тренер волгоградцев Рафаэль Самитов переведён на должность старшего тренера коллектива. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Каустик».

«Мы рассчитываем, что команда перегрузится, потому что концепция Дмитрия Бочарникова будет немного отличаться от той концепции, которая была ранее в тренировочном процессе, что должно привести к улучшению результатов в чемпионате. Касательно причины смены главного тренера, то она понятна и видна, команда не показывает результат и, соответственно, не набирает очки, также руководство не удовлетворено содержанием игры», — цитирует вице-президента клуба Владимира Толкачева пресс-служба «Каустика».

Напомним, клуб из Волгограда после шести туров занимает последнее место в текущем розыгрыше чемпионата России по гандболу.

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