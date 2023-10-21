Вице-президент ФШР Смагин — о Карлсене: его перестали бояться

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал выступление 16-го чемпиона мира по шахматам, норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена на завершившемся в Дохе турнире Qatar Masters Open, где спортсмен занял 16-е место.

«Видно, что уже нет прежней энергии Карлсена в классических шахматах, да и соперники перестали его бояться, поэтому он стал сдавать позиции. Это всё стало следствием его заявлений о том, что ему надоело играть в классику, он всё-таки большой шахматист, великий спортсмен, возраст позволяет ещё долго играть на самом высоком уровне, но он решил идти по более лёгкому пути. В блице и рапиде у него всё в порядке, он по-прежнему лучший, но это ещё ему предстоит доказать на чемпионате мира», — цитирует Смагина ТАСС.

На турнире в Дохе Карлсен набрал шесть очков в девяти партиях. Победителем турнира с семью очками стал Нодирбек Якуббоев (Узбекистан), обыгравший на тай-брейке соотечественника Нодирбека Абдусатторова, набравшего такое же количество очков.