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Регбист сборной ЮАР Мбонамби может пропустить финал КМ-2023 из-за обвинений в расизме

Регбист сборной ЮАР Мбонамби может пропустить финал КМ-2023 из-за обвинений в расизме
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Регбист сборной ЮАР Бонги Мбонамби может пропустить финальный матч Кубка мира по регби — 2023 из-за оскорбления игрока национальной команды Англии Тома Карри в полуфинале, сообщает Daily Mail.

Встреча состоялась 21 октября на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Победу со счётом 16:15 одержала сборная ЮАР. По ходу встречи Карри подошёл к арбитру Бену О'Кифу и сообщил, что Мбонаби оскорбил его, отметив белый цвет его кожи. После матча Карри подтвердил, что южноафриканский регбист оскорбил его на расовой почве, но не стал уточнять подробности.

World Rugby проводит проверку этого инцидента. Если вина Мбонамби будет доказана, он не сможет принять участие в финале Кубка мира.

Финальный матч Кубка мира по регби, в котором сборная ЮАР сыграет с командой Новой Зеландии, состоится 28 октября.

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