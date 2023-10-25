Российские борцы-вольники завоевали пять золотых медалей на первенстве мира U23

Российские борцы вольного стиля завоевали восемь медалей, пять из которых золотые, на первенстве мира U23 по спортивной борьбе, которое проходит в Тиране (Албания).

Если накануне Башир Магомедов (до 61 кг), Имам Ганишов (до 74 кг) и Арслан Багаев (до 86 кг) завоевали награды разного достоинства, то в заключительный день соревнований вольников россияне выиграли все финалы, в которых приняли участие. Чемпионами мира среди молодёжи стали Начын Монгуш (до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Иналбек Шериев (до 70 кг) и Магомед Магомаев (до 79 кг), в активе Сергея Козырева (до 97 кг) бронзовая награда.

Напомним, российские борцы выступают на первенстве мира в Тиране как индивидуальные нейтральные атлеты.