Опубликован список претендентов на проведение женского ЧЕ-2026 по гандболу

Официальный сайт Европейской федерации гандбола (ЕГФ) опубликовал окончательный список претендентов на проведение женского чемпионата Европы в 2026 году. ЕГФ получила три заявки на проведение турнира: от Турции, а также совместные заявки от Чехии с Польшей и Румынии со Словакией.

Турция планирует проводить матчи чемпионата в Анкаре, Анталье и Стамбуле. Финал запланирован в столице страны на арене Sinan Erdem Dome, вмещающей 16 500 зрителей. Чехия и Польша готовы принять игры турнира в Брно, Любине и Катовице. Решающие матчи могут быть сыграны на Spodek Arena в Катовице, которая вмещает 11 016 человек. Румыния и Словакия заявили для проведения турнира семь городов: Клуж-Напоку, Питешти, Крайову, Бистрицу, Бухарест, Братиславу и Кошице. Финал может пройти на десятитысячной BT Arena в Клуж-Напоке.

Место проведения соревнований определится на заседании исполкома ЕГФ в Кёльне (Германия) 27 января 2024 года.