Чемпионы мира по дзюдо Адамян и Тасоев выиграли турнир «Большого шлема» в Абу-Даби

Российские дзюдоисты завоевали четыре медали в третий день турнира серии «Большого шлема» в Абу-Даби (ОАЭ). Чемпионы мира — 2023 Арман Адамян и Инал Тасоев завоевали золотые медали, а призёр Игр-2020 Тамерлан Башаев и чемпионка России Элис Старцева – бронзовые.

В малом финале весовой категории свыше 78 кг Старцева одолела опытную боснийку Ларису Церич и впервые стала бронзовой медалисткой турнира «Большого шлема».

В весе до 100 кг Адамян точнейшей подсечкой в финале за 30 секунд одержал победу над сербом Александром Куколем.

В весе свыше 100 кг Тасоев в финале удержанием выиграл Эрика Абрамова из Германии, а в малом финале за бронзу Башаев любимым броском с колен победил представителя Грузии Сабу Инанеишвили.