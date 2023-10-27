«Проблемы не у нас, а за рубежом». Захаров — о недопуске россиян на международные старты

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров высказался о возможном неучастии российских спортсменов в Олимпийских играх – 2024.

Рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе последовали далеко не все международные федерации, из-за чего отечественные атлеты не могут даже отобраться на Игры.

«Тогда появится условная Руссиада. Вы же видите, что происходит. Нарушены все олимпийские принципы. Попрана Олимпийская хартия — а ради чего её создавали много лет назад? Россия была одним из создателей олимпийской истории, но что сейчас происходит?

В целом я на эту ситуацию смотрю положительно. Да, у нас теперь нет международного опыта. Но мы как страна открыты. В следующем году в России пройдут «Игры дружбы», Игры БРИКС, очень много самых разных турниров. Проблемы не у нас. Они — за рубежом.

А переживать можно только за то, что ребята не будут развивать себя как личности. Выезжать в другие страны, смотреть на другие народы, состязаться с ними. А вот сам спорт от этого в России слабее не станет», — приводит слова Захарова «Матч ТВ».