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Мини-футбольный «КПРФ» в серии пенальти уступил «Тюмени» в чемпионате России

Мини-футбольный «КПРФ» в серии пенальти уступил «Тюмени» в чемпионате России
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Мини-футбольный клуб «КПРФ» на выезде уступил «Тюмени» в первом матче 7-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги. Основное время матча завершилось вничью – 3:3, а в серии пенальти точнее были хозяева площадки – 3:1.

Первый тайм остался за «Тюменью», в составе которой отличились Артём Антошкин и Камиль Герейханов. После перерыва «КПРФ» перевернул ход игры и сравнял счёт. Отличились Янар Асадов, Чавес Шимбинья и Арсер Багиров. Но в серии пенальти столичный клуб уступил.

Завтра, 28 октября, те же соперники проведут второй матч в рамках 7-го тура Суперлиги.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
7-й тур. Первый матч

«Тюмень» — «КПРФ» (Москва) – 4:3 (2:0, 1:3, пен. — 3:1).
Голы: Антошкин, 3, Герейханов, 5, Емельянов, 33 — Асадов, 22, Шимбинья, 28, Багиров, 38.

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