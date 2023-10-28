Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Англии завоевала бронзу Кубка мира — 2023 по регби

Сборная Англии стала бронзовым призёром Кубка мира – 2023 по регби. В матче за третье место, прошедшем в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», английские регбисты с минимальным преимуществом нанесли поражение команде Аргентины — 26:23.

На прошлом Кубке мира сборная Англии в финале уступила команде ЮАР со счётом 12:32 и завоевала серебряные медали.

В финале Кубка мира — 2023, который состоится завтра, 28 октября, встретятся сборные Новой Зеландии и ЮАР.

Регби. Кубок мира — 2023. Франция

Матч за третье место

Аргентина – Англия – 23:26 (10:16).

Аргентина: попытки – Кубелли, Каррерас, реализации – Боффелли (2), штрафные – Боффелли (2), Санчес.

Англия: попытки – Эрл, Дэн, реализации – Фаррелл (2), штрафные – Фаррелл (4).