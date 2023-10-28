Сэм Кейн стал первым удалённым игроком в истории финалов Кубка мира по регби

Капитан сборной Новой Зеландии по регби Сэм Кейн стал первым игроком в истории Кубков мира, получившим красную карточку в финальном матче турнира.

Во время встречи национальных команд Новой Зеландии и ЮАР главный арбитр финала Уэйн Барнс показал Сэму Кейну жёлтую карточку и передал решение офицеру по рассмотрению грубой игры в бункер ТМО. В итоге после рассмотрения эпизода жёлтая карточка была повышена до красной и «Олл Блэкс» проведут остаток матча в меньшинстве.

Напомним, в финале Кубка мира по регби, проходящего во Франции, в Сен-Дени на «Стад де Франс», встречаются Новая Зеландия и ЮАР. Обе команды являются трёхкратными обладателями мирового трофея. После первого тайма новозеландцы уступают 6:12.