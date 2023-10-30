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51-летняя Пехштайн попала в состав сборной Германии на КМ по конькобежному спорту

51-летняя Пехштайн попала в состав сборной Германии на КМ по конькобежному спорту
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Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 51-летняя немка Клаудия Пехштайн попала в состав сборной Германии на Кубок мира по конькобежному спорту сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба Ассоциации конькобежного спорта Германии. Пехштайн вошла в заявку для участия в соревнованиях на дистанции 5000 метров.

Напомним, в прошлом году Пехштайн повтория рекорд по количеству участий в Олимпийских играх. Немецкая спортсменка выступила на восьмой для себя Олимпиаде и повторила достижение японского прыгуна с трамплина Норияки Касаи, который выступал с 1992-го по 2018 год.

Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2023/2024 пройдёт с 10 по 12 ноября в Обихиро (Япония). Соревнования пройдут без участия российских и белорусских спортсменов.

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