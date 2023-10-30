Владимир Максимов — о старте сезона: пока команда строится

Главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи», заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России Владимир Салманович Максимов прокомментировал стартовый отрезок нового сезона чемпионата России по гандболу.

«Пока команда строится, не в полную силу играют те, кто недавно восстановился после травм. Дмитрия Санталова пока не хватает на весь матч, надеюсь, к концу года все смогут играть на полную. Радует, что много игроков «Чеховских медведей» вызваны в сборную, хотя для клуба это тяжело. На последней тренировке играли 4 на 4. Также они вернутся со сборов уставшими, будем выбираться из этой ситуации», — сказал Владимир Максимов в интервью официальному каналу ГК «Чеховские Медведи».

Напомним, после семи туров чемпионата России «Медведи» занимают первое место в турнирной таблице, не потерпев ни одного поражения. На втором месте, но также без поражений идёт московский ЦСКА.