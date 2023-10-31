Тадей Погачар — о желаниях и планах на 2024 год: хорошо провести время

Словенский гонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates поделился планами на 2024 год.
Когда журналисты Het Laatste Nieuws попросили Погачара загадать желание на 2024 год, он ответил: «Хорошо провести время и забрать радужную майку у Ван дер Пула».
«Я плыву по течению. Люблю выступать в гонках, люблю «Тур», но также хотел бы проехать «Джиро» и «Вуэльту». Все три гранд-тура — это особенные гонки. Я считаю, что самое лучшее — это разнообразие. Но есть босс — команда. Они умеют составлять правильную программу. Если бы я сам этим занимался, наверное, много бы не выиграл.
Олимпийские игры важны для велогонщика, о них мечтаешь с детства. Однако маршрут олимпийской групповой гонки на шоссе для меня не идеален. Было бы рискованно на него ставить, поэтому не планирую фокусироваться на этой гонке. Лучше буду строить другие планы», — приводит слова Погачара портал VeloLIVE со ссылкой на Het Laatste Nieuws.
Тадей Погачар в этом году впервые поднялся на подиум в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту на шоссе. Теперь его цель — радужная майка чемпиона мира, вместе с тем на борьбе за олимпийскую медаль в групповой гонке на шоссе 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates фокусироваться не собирается.