Игроки киевского «Хита» не пожали руку россиянину Соколову до игры ЛЧ. УЕФА начал проверку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов по мини-футболу «Спортинг» (Португалия) — «Хит» (Украина), сообщает телеграм-канал Futsal legends.

Причиной возбуждения дисциплинарного дела стал отказ игроков украинского клуба пожать руку россиянину Антону Соколову, выступающему за «Спортинг», перед началом матча. В ответ на это игроки португальской команды не стали пожимать руки соперникам ни до, ни после встречи. Матч завершился со счётом 2:2.

«Спортинг» набрал семь очков за три матча и занимает первое место в группе 1 Лиги чемпионов. «Хит» (5) находится на втором месте. Соперниками команд по группе являются хорватский «Олмиссум» (3) и казахстанский «Аят» (1).