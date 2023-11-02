Российские гандболисты проиграли белорусам в первом товарищеском матче

Мужские сборные Беларуси и России по гандболу провели в Могилёве первый из трёх товарищеских матчей. Хозяева площадки практически на протяжении всех 60 минут контролировали ход игры и одержали победу со счётом 32:28.

Самым результативным игроком матча стал белорус Артём Королёк, забивший шесть мячей. В составе российской команды по четыре раза отличились Александр Ермаков, Сергей Иванов, Дмитрий Киселёв и Дмитрий Санталов. Три мяча на счету Савелия Шалабанова.

Следующий матч сборные России и Беларуси проведут в пятницу, 3 ноября, в Гомеле. А завершится серия игр подопечных Велимира Петковича и Юрия Шевцова 5 ноября в Минске.

Гандбол. Товарищеский матч. Мужчины. Могилёв

Беларусь – Россия – 32:28 (15:11)