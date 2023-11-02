Вице-президент ФШР Смагин: рекомендации не жать руки нашим спортсменам — это полная чушь

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал рукопожатие украинского шахматиста Юрия Кузубова и россиянина Владислава Артемьева на турнире FIDE Grand Swiss 2023, проходящем на острове Мэн.

«Люди всегда должны оставаться людьми. Все эти рекомендации не жать руки нашим спортсменам — это полная чушь. Мне непонятно, почему Кузубов не должен был пожать руку Артемьеву, тем более если у них не было каких-то личных конфликтов. Он родился в России, так что, скорее всего, у него нет предвзятости по отношению к нашим шахматистам», — цитирует Смагина ТАСС.

Напомним, гроссмейстеры Юрий Кузубов и Владислав Артемьев, встречавшиеся в 7-м туре FIDE Grand Swiss 2023, пожали руки перед началом партии и после её завершения в пользу украинца.