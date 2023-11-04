Андрей Есипенко сохранил лидерство в турнире FIDE Grand Swiss 2023 после 9-го тура

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сохранил первенство в турнирной таблице FIDE Grand Swiss 2023 после 9-го тура соревнований. В 9-м туре россиянин сыграл вничью с представителем Индии Видитом Сантошем Гуджрати.

Сразу пять человек делят первую строчку с Андреем Есипенко: Хикару Накамура (США), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Фабиано Каруана (США), Богдан-Даньел Дяк (Румыния), и Пархам Магсудлу (Иран). Они также набрали по шесть с половиной очков, но россиянин опережает всех по дополнительным показателям.

В 10-м туре лидеры встретятся между собой. Соперником Есипенко станет Магсудлу.

Напомним, по итогам FIDE Grand Swiss 2023 участники, занявшие первое-второе места в общем и женском зачётах, получат путёвки на турниры претендентов и претенденток соответственно.