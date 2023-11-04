Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хессманну грозит четырёхлетняя дисквалификация за допинг

22-летнему немецкому велогонщику команды Jumbo-Visma Михелю Хессманну по правилам UCI грозит четырёхлетнее отстранение от соревнований за использование запрещённого препарата ‒ диуретика, сообщает VeloLIVE.

Результат допинг-пробы А, взятый у гонщика вне соревнований 14 июня 2023 года и показавший наличие запрещённого диуретика, был подтверждён пробой B.

Пресс-секретарь Национального антидопингового агентства Германии Эва Бунтхофф подтвердила, что две пробы дают «достаточные доказательства нарушения антидопинговых правил». Следы какого именно диуретика обнаружены в допинг-пробах, не называется.

Если Михель Хессманн сможет дать объяснение тому, как в его организме оказалось запрещённое вещество, срок его дисквалификации может быть сокращён до двух лет.

В Германии с 2015 года применение допинга является уголовным преступлением, и после положительного допинг-теста на Хессманна было заведено дело, а в его доме в конце августа прокуратура Фрайбурга провела обыск.

Михель Хессманн начал профессиональную карьеру в Jumbo-Visma в 2022 году. Спортсмен дебютировал в Гранд-туре в этом году на «Джиро д’Италия» после того, как в 2020 году стал чемпионом Европы в смешанной эстафете. Контракт с Jumbo-Visma у Хессмана действует до 2024 года.

В августе после объявления о положительной допинг-пробе Jumbo-Visma отстранила Михеля Хессманна от соревнований.