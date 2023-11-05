МОК: случай России уникален, его нельзя сравнивать с другими конфликтами в мире

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что попытка России сравнить отстранение страны от участия международных соревнованиях с положением израильских спортсменов после начала палестино-израильского конфликта была неуместной.

МОК отвечал на вопрос об участии израильских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже и о возможном отказе спортсменов других стран выступать против них в связи с продолжающимся конфликтом.

«Случай России уникален, и его нельзя сравнивать с другим конфликтами в мире, поскольку принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине», ‒ приводит слова представителя МОК Reuters.

Напомним, в октябре МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления ввиду включения в состав ОКР НОК новых территорий: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Решение о том, будут ли российские спортсмены допущены к участию в Олимпиаде ‒ 2024 в нейтральном статусе, ещё не принято, однако в МОК неоднократно заявляли, что они не будут наказывать спортсменов за действия своих правительств.