Сборная России по гандболу проиграла команде Беларуси в товарищеском матче в Минске

Третья встреча товарищеской серии между сборными Беларуси и России завершилась победой хозяев со счетом 25:23 (12:8).

Первая игра двух национальных команд прошла 1 ноября в Могилёве. Победу в матче одержали хозяева со счётом 32:28 (15:11). Во втором матче, который проходил 3 ноября в Гомеле, сборная Беларуси вновь оказалась сильнее российских гандболистов — 27:26 (13:7).

Напомним, в марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооружёнными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.