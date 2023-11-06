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Дзюдоист Ендовицкий: бронзой удовлетворён, я ехал в Монпелье за медалью

Дзюдоист Ендовицкий: бронзой удовлетворён, я ехал в Монпелье за медалью
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Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий оценил своё выступление на чемпионате Европе в Монпелье.

«Бронзой удовлетворён, я ехал в Монпелье за медалью, это моя первая в карьере награда взрослого чемпионата Европы. И главное, что я сегодня понял, — надо терпеть и не сдаваться. Сегодня проиграл финну Мартти Пуумалайнену, он по манере борьбы напоминает мне Тамерлана Башаева. Попрошу его поработать со мной, чтобы адаптироваться к таким соперникам — невысоким, крепким, сильным. С ними мне очень неудобно, но нужно уметь бороться с разными конкурентами», — сказал Ендовицкий в интервью ТАСС.

Напомним, 5 ноября, российские дзюдоисты Матвей Каниковский и Валерий Ендовицкий завоевали бронзовые медали чемпионата Европы. В финальный день турнира спортсмены одержали победы в матче за третье место в категориях до 100 кг и свыше 100 кг соответственно.

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