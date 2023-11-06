Прокуратура Швейцарии завершила расследование гибели велогонщика Джино Мёдера

Швейцарская прокуратура завершила расследование гибели 26-летнего велогонщика Джино Мёдера, который скончался после падения на пятом этапе Tour de Suisse в июне этого года, сообщает портал Cycling News.

Расследование было начато сразу же после гибели Мёдера, и к настоящему моменту оно завершено.

В заявлении прокуратуры Граубюндена отмечается, что они не смогли установить факты, привлечь кого-то к уголовной ответственности за смерть велогонщика.

«Результаты расследования, в частности проведённые допросы и осмотр велосипеда, на котором ехал Джино Мёдер, свидетельствуют о том, что ни одна третья сторона не может быть привлечена к уголовной ответственности за смерть Джино Мёдера».

В рамках расследования были допрошены организаторы Tour de Suisse, сотрудники службы безопасности, а также гонщик Ineos Grenadiers Магнус Шеффилд, который разбился на том же месте незадолго до Мёдера. По итогам расследования все они были освобождены от ответственности.

Ещё в сентябре мать Мёдера Сандра заявила, что в его смерти никто не виноват, добавив, что, по её мнению, это «просто его судьба ‒ умереть в тот день».

Напомним, на 197-м километре дистанции Мёдер упал на очень высокой скорости и долго не приходил в сознание. Врачи быстро прибыли на место происшествия, реанимировали спортсмена и госпитализировали его на вертолёте. Позже велогонщик скончался от полученных травм.