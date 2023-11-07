Главный тренер сборной России по гандболу прокомментировал серию матчей с Беларусью

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович прокомментировал итог трёх товарищеских встреч сборных Беларуси и России, в которых россияне потерпели три поражения. Специалист обратил внимание на отсутствие в сборной пяти игроков основного состава, но отметил полезность проведения подобных матчей.

«Организация матчей и атмосфера на трибуна мне понравились. Товарищеские встречи нужны, чтобы оценить состояние игроков и проверить резерв. Матчи в Беларуси показали, что некоторые гандболисты не вполне соответствуют нашему уровню…» — цитирует Петковича «Быстрый центр».

Напомним, в первом матче серии, проходившем 1 ноября в Могилёве, белорусы победили 32:28. Вторая встреча, состоявшаяся 3 ноября в Гомеле, завершилась победой хозяев площадки со счётом 27:26. 5 ноября в Минске прошла третья игра товарищеской серии, в ней сборная Беларуси взяла верх со счётом 25:23.