РУСАДА: в 2023 году из-за наличия мельдония было дисквалифицировано 23 спортсмена

8 ноября на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА) была опубликована информация о количестве спортсменов, дисквалифицированных за употребление мельдония с начала 2023 года. Также агентство напомнило спортсменам об ответственности за попадающие в организм вещества и призвало к бдительности.

«На конец октября 2023 года из-за наличия мельдония, его метаболитов или маркеров в пробе было дисквалифицировано 23 спортсмена. В 2022 и 2021 годах за это же нарушение санкции были вынесены 19 и 18 спортсменам соответственно», — говорится в заявлении организации.

Напомним, вещество мельдоний было запрещено к употреблению спортсменами как в соревновательный, так и во внесоревновательный период с 1 января 2016 года.