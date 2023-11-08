Вице-президент ФШР — о ЧМ по блицу и рапиду: представительство россиян будет большим

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин назвал удачным место проведения чемпионата мира по рапиду и блицу в 2023 году. Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила местом проведения мирового первенства по быстрым шахматам Самарканд (Узбекистан).

«Для российских шахматистов это очень удачный выбор. Мы прекрасно знаем Узбекистан, туда не нужна виза, есть прямые перелёты, для нас одни плюсы. Я думаю, что наше представительство будет большим на этом турнире», — цитирует Сергея Смагина ТАСС.

Напомним, чемпионат мира по рапиду и блицу 2023 года пройдёт с 26 по 30 декабря в Узбекистане. Годом ранее соревнования принимала Алма-Ата (Казахстан). Действующим победителем открытого турнира в обеих дисциплинах является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.