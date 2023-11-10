Видео: Анна Вяхирева получила тяжёлую травму в матче чемпионата Норвегии

Олимпийская чемпионка 2016 года, российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая за «Кристиансанд», получила травму 4 ноября в ходе встречи с «Фредрикстадом» в рамках розыгрыша чемпионата Норвегии по гандболу, сообщает «Быстрый центр».

На 14-й минуте игры российская гандболистка неудачно приземлилась после атаки ворот команды соперника. С площадки россиянку, успевшую отличиться трижды, сокомандницы унесли на руках. В комментариях в социальных сетях «Кристиансанда» после матча появилась информация о прохождении Вяхиревой медобследования 5 ноября, однако до сих пор ничего не известно о его результатах. По итогам встречи «Кристиансанд» одержал победу над «Фредрикстадом» со счётом 38:29.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеозаписью игрового момента.