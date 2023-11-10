«Очень жаль было Яна, но это спорт». Артемьев — о поражении Непомнящего в матче за титул

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев высказался о поражении Яна Непомнящего в матче за титул чемпиона мира по шахматам.

«Мне кажется, это был очень болезненный матч за титул. Особенно концовка. Ян вёл в счёте +1, а потом случилась 12-я партия. Ян играл чёрными, у него была выигранная позиция, и он был очень близок к победе, буквально в одном-двух точных ходах. По-хорошему, с точки зрения профессионала, он должен был ту партию доводить до победы. Там было очень близко. Но, видимо, эмоции помешали, или близость цели, или усталость. А может, и совокупность этих факторов. Выиграв бы ту 12-ю партию, Ян стал бы чемпионом мира, потому что Дин Лижэнь не отыграл бы две победы. Очень жаль было Яна в тот момент. Но что поделать, это спорт, это жизнь», — сказал Артемьев в интервью «Чемпионату».

Напомним, российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил в матче за титул чемпиона мира по шахматам китайцу Дин Лижэню.