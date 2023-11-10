Чемпион России по шахматам: положение, в котором оказались спортсмены, — это ненормально

Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев высказался о выступлениях российских шахматистов в нейтральном статусе.

«Положение, в котором оказались наши спортсмены, — это ненормально. Не должно быть так, что все другие страны выступают под своими флагами, у них есть гимн, сохраняются национальные ценности, а Россия лишена всего этого! Всё-таки исторически это всё очень важно. Возможно, даже важнее, чем сами выступления. Когда спортсмен выступает на высоком уровне, он представляет какие-то ценности. Во-первых, он представляет страну, а во-вторых, школу подготовки, например, российскую или американскую. Сразу идут ассоциации. А тут мы будто без рода и племени… Это очень обидно.

Надо понимать, что военные конфликты шли постоянно и, к сожалению, идут до сих пор по всей планете. С этим очень сложная ситуация. При этом никогда никакую страну так не ущемляли, как Россию. На мой взгляд, это двойные стандарты. Мне лично неприятно было бы так выступать, но я могу понять спортсменов, которые согласны на подобное. В особенности это касается атлетов олимпийских видов спорта. У них Олимпиада раз в четыре года. У кого-то в карьере будет две-три Олимпиады, у кого-то меньше. Им обидно выпадать из всего этого. Потому я понимаю, почему ряд спортсменов готовы выступать в нейтральном статусе. В то же время я могу понять Министерство спорта, которое, условно, скажет: «Мы не будем это финансировать, потому что такие условия – нонсенс». Это действительно нонсенс», – сказал Артемьев в интервью «Чемпионату».