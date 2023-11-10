«Сейчас амбиций больше стало». Чемпион России по шахматам Артемьев — о планах на будущее

Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев высказался о дальнейших планах после завоевания титула лучшего шахматиста страны.

«Победа в чемпионате России по классике — знаковая, ведь турнир серьёзный. Почётно быть чемпионом России. Могу сказать, что у меня есть определённые амбиции. Правда, я бы не назвал себя системным человеком. Бывали у меня периоды в карьере, когда я мог добиться большего, тогда, вероятно, не хватало систематичности в занятиях. Что поделать, не все люди идеальны (улыбается). Но сейчас у меня больше амбиций стало. Буду играть и бороться.

Сейчас мне просто нравится выигрывать турниры. Это всегда приятно (улыбается). Я буду стараться выигрывать как можно больше турниров, по крайней мере в России. В глобальном плане мне бы хотелось в турнир претендентов пробиться. Это будет объективно непросто сделать, но, думаю, шансы есть. По крайней мере, я попробую. Ещё я бы хотел развивать шахматы в России. Вносить какую-то свою лепту в это дело», — сказал Артемьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.