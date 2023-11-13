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Немецкий «Магдебург» третий год подряд выиграл Super Globe по гандболу

Немецкий «Магдебург» третий год подряд выиграл Super Globe по гандболу
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В Саудовской Аравии финишировал неофициальный чемпионат мира среди клубов. Третий год кряду победителями стали гандболисты немецкого «Магдебурга», повторившие аналогичное достижение испанской «Барселоны».

Впервые в истории турнира титул оспаривали представители одной страны. Ранее обе эти команды из Германии по два раза побеждали в Super Globe. Поэтому у каждой на кону стоял третий престижный титул.

Super Globe. Финал.

12.11. Берлин (Германия) — Магдебург (Германия) — 32:34 ОТ (16:13, 29:29)

Напомним, в турнире участвуют 12 команд с шести континентов, которые изначально разбиты на четыре группы по три клуба. Победители троек получают путёвки в полуфинал. В 2021 году в квартет сильнейших пробился бразильский «Пинейрос», а в 2022-м — египетский «Аль-Ахли». В нынешнем розыгрыше борьбу за трофей продолжили исключительно представители Европы.

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