Родионенко — о критериях допуска российских гимнастов: мы не согласны ни с одним

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала критерии допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования, опубликованные Международной федерацией гимнастики (FIG).

«Мы не согласны ни с одним из критериев допуска, которые выработала FIG. Пока международная федерация не внесет изменения в свой документ, спортсменов отправлять на старты мы не будем. Это решение тренерского штаба сборной», — цитирует Родионенко ТАСС.

Согласно документу, опубликованному пресс-службой Международной федерации гимнастики, спортсмены из России и Беларуси не должны демонстрировать государственную символику. Выступать атлетам разрешается только в индивидуальных соревнованиях при условии подачи заявки на получение нейтрального статуса в установленный срок.