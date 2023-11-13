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Старший сын Рамзана Кадырова назначен на пост первого заместителя министра спорта Чечни

Старший сын Рамзана Кадырова назначен на пост первого заместителя министра спорта Чечни
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Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о назначении на пост первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ахмата Кадырова, старшего сына главы региона Рамзана Кадырова.

«Сердечно поздравляю… Ахмата Кадырова с назначением на должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике! Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодëжной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», — написал Даудов в своём телеграм-канале.

Ранее Ахмат Кадыров возглавлял совет отделения общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чечни.

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