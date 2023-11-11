Блогер из Казахстана бросил вызов сыну Кадырова после его спарринга с Чимаевым

Казахстанский блогер Олжас Рахимжанов бросил вызов Адаму Кадырову, сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Напомним, Адам Кадыров занимается единоборствами. Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам, Эли и Ахмат Кадыровы проводили спарринги с непобеждённым бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Сейчас вы, наверное, видели видео, где в спарринге Хамзата Чимаева вырубает сын Рамзана Кадырова. Я хочу, чтобы мне организовали бой с сыном Рамзана Кадырова. Чисто спортивный интерес. Он же смог вырубить Хамзата Чимаева. А сможет ли он вырубить обычного пацанчика с аула? Если ты увидел это видео, давай организуем бой: ты и я. Это тебе не спарринг с Хамзатом Чимаевым», — рассказал Рахимжанов в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

Также Рахимжанов отметил, что бой с сыном Кадырова — это лёгкие деньги, и обещал показать уроки бокса.