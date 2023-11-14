Маслова — лучший игрок чемпионата Франции по гандболу в октябре

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, чемпионка мира среди юниорок (2018), правая полусредняя сборной России и клуба «Брест Бретань» (Франция) Валерия Маслова признана лучшим игроком женского чемпионата Франции по гандболу в октябре.

По результатам голосования российская гандболистка набрала 42,2% голосов, опередив ставшую второй французскую спортсменку Кларисс Майро из «Безансона», у неё 35,3%.

В четырёх матчах месяца российская спортсменка забросила 29 мячей. В турнирной таблице чемпионата «Брест Бретань» занимает второе место из 14 команд. Лидирует «Метц Лорран». Ранее уроженка Ростова-на-Дону Валерия Маслова попадала в символическую сборную 5-го тура женской гандбольной Лиги чемпионов.